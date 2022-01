Importância dos conselhos municipais

Do Diário do Grande ABC



07/01/2022 | 23:59



No livro Conselhos Municipais – o Encontro Entre a Sociedade Civil e o Poder Público desperto sobre a importância da participação popular nos governos, orientando prefeitos municipais de todo o país, dirigentes de entidades da sociedade civil organizada, lideranças e defensores de causas sociais, a criar, organizar e desenvolver os conselhos municipais.



Conselhos Municipais são órgãos colegiados de participação dos cidadãos no debate, na criação e na supervisão de políticas públicas; sendo, portanto, canais efetivos de participação popular na administração pública, composto paritariamente por integrantes da sociedade civil e do poder público.



Tendo caráter deliberativo, consultivo e de assessoramento, estão vinculados ao setor público, porém, têm caráter autônomo, criados e regidos por lei, com quadro diretivo próprio, exercendo mandatos com prazo preestabelecidos. Seus objetivos e competências são voltados à defesa de causas e interesses coletivos da sociedade.



A sociedade pode, por meio dos conselhos municipais, participar das decisões em prol dos interesses popular e social, como está assegurado em nossa Constituição Federal. São órgãos que permitem estabelecer sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas direito, passando a ser realidade, com o cidadão como protagonista nas ações sociais junto ao poder público.



Os conselhos de políticas setoriais são aqueles que contribuem para a formulação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, assistência social, planejamento urbano, entre outras. Os conselhos de direitos são aqueles que tratam dos direitos de população específica, em geral, grupos marginalizados que, supostamente, necessitem de políticas específicas. Os conselhos municipais são formados por portarias e regulados por decretos, que disciplinam seus regimentos internos e suas deliberações são proferidas por meio de resoluções.



As reuniões são mensais, nas quais são discutidas e deliberadas pautas previamente estabelecidas, podendo haver encontros extraordinários, quando necessário. As vigências das gestões dos conselhos municipais são, normalmente, de dois anos, podendo ser de maior ou menor tempo, dependendo do perfil do órgão.



O exercício das atividades dos integrantes dos conselhos municipais é honorífico, exercido sem remuneração, exceto no conselho tutelar, e seus serviços são considerados relevantes ao município. A importância dos conselhos municipais está, sobretudo, na defesa da democracia, onde todo o poder emana do povo.



Elísio Peixoto é presidente da Asascs (Associação dos Amigos de São Caetano), autor do livro Conselhos Municipais – o Encontro Entre a Sociedade Civil e o Poder Público.



PALAVRA DO LEITOR

Bolsonaro

Sugiro mudar o título desta coluna para ‘Palavra dos Viúvos de Lula’ para que fique mais adequada à realidade. Ontem toda a coluna foi com críticas ao presidente. Algumas, de absurdas, até hilárias. Refletindo sobre o fato, só posso chegar à conclusão de que esses missivistas perderam alguma mamata com o atual governo. Percebe-se o ódio rancoroso nas entrelinhas. Ainda bem que são sempre os mesmos. Não procriam.

Donaldo Dagnone

Santo André



Ser humano

Somos energia, junto com tudo o mais existente com capacidade de raciocínio, de pensamentos que se formam e se dissolvem como se nunca tivessem existido. Essência energética existente, imponderável e imensurável, que vem e se vai conscientemente. Aperfeiçoar-se é manter a consciência em evidência, em permanente atividade pela prática religiosa. A aleatoriedade espiritual humana, tal como o gato de Schrödinger (experiência mental desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger), é função do aperfeiçoamento humano. Em vida, durante a existência, ora agimos com a consciência, ora agimos com o instinto, como simples animal. A tripartição constitutiva do ser humano, em corpo alma e espírito é o principal aperfeiçoamento do homem. O espírito é a principal parte constitutiva do ser humano; é o comando do ser humano em todos os seus atos e procedimentos.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Poupança

Não tem almoço grátis! O Brasil, de Jair Bolsonaro, é desalentador! E uma das consequências deste retrocesso econômico e social é que os saques na caderneta de poupança foram maiores que os depósitos em R$ 35,5 bilhões em 2021. A família brasileira está angustiada! Salários dos novos contratados têm, em média, queda de 11% com relação ao início de 2020. Temos 12,9 milhões de desempregados e 38 milhões na informalidade, com remuneração baixa etc. A inflação está acima de 10%, corroendo sem dó o orçamento familiar. Produzir e consumir hoje, no País, com juros nas alturas, está proibitivo! A prova que esta Nação está sem rumo nas mãos de Bolsonaro é que o PIB (Produto Interno Bruto) médio desde 2019 não passa de 1%. E neste 2022, as estimativas indicam crescimento econômico entre zero e 0,5%. E o remédio é amargo! Sem outra alternativa, a ordem é sacar recursos da poupança. Porém, nem todos têm essa preciosa reserva de recursos na velha caderneta.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Quem acredita?

Quem acredita em uma pessoa que diz que está doente, que diz que vai morrer, que manda buscar médico no Exterior – que estava de férias –, freta jatinho para a gente pagar, informa que melhorou, recebe alta e vai jogar futebol com sertanejos? Temos que admitir que o pessoal do gabinete do ódio tem atuado direitinho. É uma mentira atrás da outra.

Ismar Liberatti

Ribeirão Pires



Crimes

Outro dia resolvi listar crimes inexistentes em nosso Código Penal e que, apesar disso, tiram o sono dos nossos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Medidas drásticas são tomadas contra quem caia na desgraça de ser enquadrado em uma dessas condutas que tanto perturbam suas excelências. Comparados à sinistra criminalidade real e à maldita corrupção, os fatos, em si, são de pouquíssima monta, nada é sério, mas enérgicas ações de contenção são adotadas. Há gente presa preventivamente por ‘crimes’ em virtude dos quais ninguém vai para a cadeia. Muitos comunicadores tiveram suas vidas e suas empresas devassadas por caça-fantasmas. Instalou-se no País clima de insegurança e medo, infeliz combinação que não infunde respeito. Essas condutas excitam a imaginação de vários ministros do nosso Supremo. Todos esses supostos crimes recebem denominações com efeito publicitário, sendo fartamente utilizadas nos sites e entre a militância de esquerda.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)