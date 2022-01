Ancelotti acha 'exagerado' dizer que Real Madrid tem dependência de Vinícius Jr.

07/01/2022 | 22:00



Vinícius Jr. desfalcou o Real Madrid nos dois últimos jogos e o futebol encantador do time subiu. A equipe perdeu do Getafe no Espanhol e sofreu mais que o esperado para eliminar o Alcoyano na Copa do Rei. A queda de rendimento trouxe à tona uma possível dependência do time ao brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti achou "exagerada" a comparação.

O treinador não esconde que Vinícius Júnior faz falta quando não joga - o brasileiro estava com covid-19 -, porém acredita que a equipe conta com muitos jogadores decisivos. Tira um peso do brasileiro e, ao mesmo tempo, motiva todos os comandados.

"Não creio que o Real Madrid tenha dependência de Vinícius. É um jogador que se saiu muito bem na primeira parte da temporada e que nos ajudou a vencer os jogos, como Benzema, (Éder) Militão e outros também fizeram. Falar em dependência é um exagero", afirmou o técnico italiano.

O treinador, contudo, não esconde a empolgação com o retorno do brasileiro diante do Valencia, neste fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. "Ele volta, está muito bem e feliz", disse, revelando o quanto ganha com Vinícius Júnior em campo.

"Isso nos dá a explosão no um a um, a oportunidade de contra-atacar... A sequência que ele teve e os gols que marcou contribuíram muito. Se tenho que destacar uma coisa é: deixar espaços para ele é muito perigoso."