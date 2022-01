Palmeiras anuncia o volante Jailson e brinca com semelhança com Will Smith

07/01/2022 | 19:35



O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação do volante Jailson, revelado pelo Grêmio e que estava sem clube desde que havia rescindido com o Dalian Pro, da China. O jogador de 26 anos, que pode atuar também como zagueiro, assinou contrato de uma temporada, até dezembro de 2022.

"Estou muito feliz pela oportunidade de chegar a um clube vencedor como o Palmeiras e é motivo de muito orgulho fazer parte deste grande time. Já estou muito ansioso para começar a trabalhar e dar alegrias à torcida", afirmou o atleta depois de fazer exames e conhecer a Academia de Futebol.

Sua chegada foi viabilizada para repor a saída de Danilo Barbosa, que retornou ao Nice, da França. Os outros volantes do elenco são Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Matheus Fernandes e Atuesta.

O Palmeiras fez uma brincadeira nas redes sociais. Aproveitando a semelhança física de Jailson com o ator Will Smith, o clube produziu um paródia da abertura da famosa série Um Maluco no Pedaço, estrelada pelo astro americano, para anunciar o atleta. No vídeo, o jogador emula o personagem de Will Smith ao aparecer sorrindo, feliz na chegada à nova casa.

Jailson estreou profissionalmente pelo Grêmio em 2016, quando foi campeão da Copa do Brasil. No ano seguinte, participou da conquista da Libertadores e, em 2018, esteve no grupo que ganhou a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho.

Em 2019, foi negociado com Fenerbahçe, da Turquia, e no segundo semestre de 2020 transferiu-se para o Dalian Pro, da China, onde atuou pouco devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19. Conseguiu neste último mês de dezembro a rescisão de contrato com o clube chinês antes de assinar com o Palmeiras. Ele diz que, apesar do longo período inativo, sua condição física é boa.

"No tempo em que não estava jogando, procurei me manter em forma e estou bem fisicamente", afirmou o volante. "É muito bom chegar a um clube gigante, com uma estrutura maravilhosa e com grandes jogadores. Estou ansioso demais para ajudar. Agora é conhecer melhor e trabalhar com os meus companheiros para ficar à disposição do professor Abel", completou.

O meio-campista é o quarto reforço alviverde para a temporada. Os outros são o experiente goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, que estava no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e o atacante Rafael Navarro, destaque do Botafogo em 2021. O atual bicampeão da Libertadores estreia no Paulistão dia 23, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.