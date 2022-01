Bayern sofre com 14 desfalques e Borussia Monchengladbach surpreende novamente

07/01/2022 | 18:43



O Bayern de Munique abriu 2022 com derrota no Allianz Arena. Com 14 desfalques, sendo nove por causa do surto de covid-19 que abala o futebol europeu, os comandados de Julian Nagelsmann acabaram surpreendidos mais uma vez na temporada pelo Borussia Monchengladbach, que fez 2 a 1 mesmo jogando fora de casa.

Neuer, Upamecano, Nianzou, Davies, Richards, Tolisso, Hernández, Sané e Colman estão em isolamento por causa da covid-19, Stanisic, Goretzka e Süle machucados e Choupo-Moting e Sarr com suas seleções na Copa Africana das Nações.

Mesmo com tantas ausências, o Bayern teve o pedido de adiamento do jogo ignorado pela Bundesliga, que administra o Campeonato Alemão. Sem saída, Nagelsmann optou por diversos jovens das categorias de base para completar o elenco. Na reserva, contou apenas com meninos. A novidade era a volta de Kimmich após dois meses. Agora vacinado e recuperado de complicações da covid-19.

Apesar de tantos problemas, o Bayern ainda saiu em vantagem no marcador com belo gol do artilheiro Lewandowski. O polonês recebeu, virou sobre a marcação e bateu forte para abrir o placar em Munique, com somente 18 minutos.

O Monchengladbach, mais completo - também teve quatro ausências pela covid-19 - conseguiu a virada ainda na primeira etapa, em intervalo de cinco minutos. Neuhaus e Lainer anotaram os 27 e aos 31. Assim como já fizera na Copa da Alemanha, os visitantes voltavam a aprontar na temporada diante do poderoso time bávaro.

Nagelsmann ainda tentou de tudo na etapa final, apelou até ao menino Wagner, de apenas 16 anos, o mais jovem a defender o clube no Alemão. Nada deu certo, entretanto, e o líder pode ver sua vantagem cômoda de nove pontos diminuir no complemento da rodada caso o Borussia Dortmund pontue.

O Monchengladbach segue para trás, apenas no 11° lugar, mas pode se gabar de ter sido a pedra no sapato do Bayern na temporada. Fez 5 a 0 na Copa da Alemanha, segurou o 1 a 1 na ida do Alemão e nesta sexta-feira triunfou em Munique.