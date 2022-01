AM suspende grandes eventos e prevê multa de até R$ 500 mil por descumprimento

07/01/2022 | 18:09



O Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) assinou nesta sexta-feira, 7, decreto que suspende a realização de eventos de qualquer natureza com venda de ingressos em todos os municípios do Estado do Amazonas, independentemente da quantidade de público. A medida de prevenção à disseminação da covid-19 vale por tempo indeterminado, e prevê multa de até R$ 500 mil para quem descumprir as regras.

"Nossas decisões estão sempre pautadas nos nossos indicadores, e eles mostram que devemos recuar em algumas medidas, para que a gente consiga enfrentar essa tendência de crescimento. Continuaremos atentos e cumprindo nosso plano de contingência", justificou o governador.

No decreto, o Governo do Estado estabelece que eventos sociais de caráter privado, sem a venda de ingressos, como casamentos, aniversários, formaturas, podem ocorrer, mas limitados a 50% da capacidade do local e ao máximo de 200 pessoas. Os locais também devem seguir os protocolos de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e controle da situação vacinal.

Em caso de descumprimento do decreto, está previsto multa no valor de R$ 50 mil, podendo chegar até R$ 500 mil.

A medida será publicada no Diário Oficial do Amazonas ainda nesta sexta-feira e começa a valer no sábado, 8. De acordo com a assessoria de comunicação do governo, a decisão foi tomada após recomendação do Comitê de Crise da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em reunião extraordinária nesta sexta-feira.

O número de casos de covid-19 no Estado tem aumentado. A média diária passou de 100 novos casos para 275 nas últimas 48 horas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).