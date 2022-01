6 destinos para viajar no Carnaval e ficar longe da agitação

Redação

Quem pretende fugir da folia e viajar no Carnaval já pode começar a planejar os roteiros com antecedência. O feriado é uma ótima oportunidade para colocar o pé na estrada e conhecer alguns destinos nacionais e internacionais. Para ajudar nessa tarefa, a Abreu, agência de viagens, fez uma seleção de destinos tranquilos para recarregar as energias e passar longe da confete e da serpentina.

Destinos para viajar no Carnaval

1. Pipa, no Rio Grande do Norte

Pipa é ideal para quem busca sossego à beira-mar. E opções de praias lindas e tranquilas não vão faltar em sua visita ao destino. A Abreu recomenda tirar um dia inteiro para ir até a Baía dos Golfinhos, uma das praias mais bonitas e preservadas da região. O acesso ao local não é tão simples, mas, justamente por isso, ele tem poucos turistas. Além disso, é possível avistar alguns golfinhos fofos no local.

2. Maragogi, em Alagoas

Alagoas é outro estado que conta com um dos litorais mais lindos do país. Para quem busca sossego, a recomendação é ficar em Maragogi. Esta pequena cidade fica na Costa dos Corais e é uma área de proteção ambiental. Na maré baixa, as águas cristalinas formam lindas piscinas naturais (galés) com milhares de peixes coloridos. A dica é fugir das mais famosas e ir até Taocas e Barra Grande.

3. Bonito, em Mato Grosso do Sul

Essa cidade do Mato Grosso do Sul reúne belezas naturais impressionantes, que vão desde rios de água cristalina a cachoeiras caudalosas, passando por grutas e áreas verdes incríveis. Por lá, é possível ver de perto não apenas lindas paisagens, mas também a fauna local, que inclui peixes coloridos e araras, por exemplo. Além de relaxar em deliciosos balneários, vale a pena curtir as diversas atividades de ecoturismo do destino.

4. Valparaíso, no Chile

Apesar de ser uma cidade populosa, Valparaíso é charmosa e acolhedora. Por ser muito artística, foi escolhida pelo famoso poeta Pablo Neruda como lar. Sua antiga residência, chamada La Sebastiana, hoje é um museu muito conhecido. Além disso, esta cidade histórica é um Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO. Por lá, o município vizinho, e conferir o litoral banhado pelo Pacífico.

5. Punta Cana, na República Dominicana

A República Dominicana tem um dos litorais mais bonitos do mundo, e Punta Cana é um dos destinos mais belos e turísticos do país. É um lugar clássico do Caribe e se destaca pelo seu ambiente com muita animação e múltiplas ofertas de lazer e diversão. O destino tem belas praias de areia branca e água azul-turquesa, um povo acolhedor e uma excelente infraestrutura hoteleira. Não deixe de ir ao Parque Ecológico Ojos Indígenas, uma reserva florestal perfeita para fazer caminhadas e conhecer de perto a vegetação da região.

6. Riviera Maya, no México

A Riviera Maya é berço de civilizações antigas e local de paisagem natural extraordinária. As praias da região estão entre as mais bonitas do México. Entre elas estão Cancuún e Playa del Carmen, lugares incríveis para explorar as lindas paisagens e as atrações imperdíveis. O destino também tem sítios arqueológicos incríveis, como Chichén Itzá, Tulum e Cobá, onde fica a pirâmide Nohoch Mul, a mais alta de todas as ruínas da região.

