Foto de Michael B. Jordan aparece em um catálogo de suspeitos de chacina e causa polêmica

07/01/2022 | 16:10



Parece que Michael B. Jordan não tem um dia de paz. Foi publicado no site do jornal Diário do Nordeste, uma foto do ator em um catálogo para reconhecimento de suspeitos de uma chancina que deixou alguns mortos no Ceará.

Segundo a publicação, a foto do artista é uma das três imagens presentes no Termo de Reconhecimento Fotográfico e a apresentação das fotografias resultou no apontamento de um adolescente de 16 anos de idade como suspeito.

Lembrando que Michael B. Jordan é um ator americano e sem dúvidas se meteu em uma chacina no Ceará, até porque o astro do cinema estava recentemente postando foto com a sua namorada e não estava no Brasil.