Acusado de abuso sexual, príncipe Andrew vai vender chalé de 130 milhões de reais para pagar defesa

07/01/2022 | 15:10



Em meio às acusações de abuso sexual, o príncipe Andrew pretende vender o chalé suíço avaliado em 17 milhões de libras, cerca de 130 milhões de reais, para pagar os custos da defesa no julgamento que acontecerá nos Estados Unidos. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o Duque de York, de 61 anos de idade, tomou a decisão após a mãe, Rainha Elizabeth II, ter se recusado a arcar com os gastos do processo.

Virginia Giuffre alega ter sido abusada sexualmente pelo príncipe em 2001, quando tinha 17 anos de idade. Segundo o relato, o Duque de York fez sexo com ela três vezes depois que ela foi traficada por Jeffrey Epstein. O crime teria ocorrido quando o membro da realeza usou os serviços da rede criminosa de tráfico e exploração de mulheres do pedófilo.

Conforme o jornal britânico, ela quer o julgamento para enviar a mensagem de que qualquer pessoa com poder e privilégio acusada de abusar de meninas enfrentará todo o vigor da Justiça. Além disso, afirmou que nunca teria processado o príncipe se ele tivesse se desculpado na época do ocorrido.

Andrew nega todas as acusações e poderá ter de pagar uma indenização de até três milhões de libras, o equivalente a 23 milhões de reais. Uma fonte disse ao The Mirror:

- É um período muito difícil para o Andrew em várias frentes. Ele está arcando com todos os seus gastos, então está reunindo todo seu dinheiro para pagar suas dívidas crescentes. Se houver a possibilidade dele conseguir um acordo, ele vai levar essa opção em conta, mas ele com certeza não vai contar com o auxílio da Rainha.

O contato também afirmou que os príncipes Charles e William estão irritados com a situação e concordam com a decisão da Rainha:

- Os dois acham que o Andrew tem que resolver sozinho essa bagunça.

Para que o julgamento no tribunal seja evitado é cogitada a hipótese de um acordo entre o filho da Rainha e Giuffre, ao que uma fonte do Daily Mail comenta:

- Obviamente, este é um caso americano envolvendo advogados americanos e envolvendo um processo civil americano. Na realidade, 99 por cento dos litígios civis nos Estados Unidos são resolvidos fora do tribunal. Um acordo seria sempre uma opção em cima da mesa, pois é aí que a grande maioria vai parar. Há também a pressão mais ampla e o impacto de desgaste a se considerar.

Em meio às polêmicas, a ex-esposa do príncipe, Sara Ferguson, a Duquesa de York, afirmou que segue adiante e para cima enquanto volta para os Alpes com os filhos e netos.

Uma fonte real disse ao Page Six:

- Sarah apoia totalmente Andrew e faz parte de sua equipe. Ninguém de dentro do Palácio de Buckingham esteve envolvido no caso do Príncipe Andrew, ou mesmo sabe de alguma coisa. Na verdade, é apenas o duque de York, Fergie e seus advogados.