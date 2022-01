Santos confirma quatro casos de covid-19 no elenco e adota medidas de prevenção

07/01/2022 | 15:03



A diretoria do Santos confirmou, nesta sexta-feira, quatro casos de covid-19 em jogadores do elenco, que se reapresenta neste domingo no CT Rei Pelé, em Santos. O meia Vinicius Zanocelo, o volante uruguaio Carlos Sánchez e os atacantes Marinho e Léo Baptistão, este recém-contratado, testaram positivo para o novo coronavírus.

Sánchez está isolado com a esposa. Ele realiza um novo teste nesta sexta-feira e em caso de negativo se reapresentará com o grupo normalmente. Já Vinicius Zanocelo passará por testagem no domingo e, caso seja liberado, iniciará as atividades, pois já terá cumprido os 10 dias de isolamento, assim como o uruguaio.

Por outro lado, os atacantes devem demorar mais alguns dias para se juntarem ao elenco para a pré-temporada. O retorno de Marinho está previsto para o dia 14, quinta-feira. Já Léo Baptistão, que já estava realizando atividades no CT Rei Pelé, deve ser apresentado no dia 15.

Em nota publicada no site oficial, o clube esclareceu que vem adotando medidas preventivas contra o aumento de casos de covid-19. Os funcionários do clube, tanto na Vila Belmiro, quanto no CT Rei Pelé, estão sendo testados e quem apresenta resultado positivo imediatamente é liberado para isolamento. Além disso, alguns setores já adotaram o trabalho remoto.

"O Clube também vem acompanhando todos os atletas de férias. Em caso de testagem positiva, o atleta já recebe orientação e acompanhamento médico do Clube. Entre os que testaram positivo estão Vinicius Zanocelo, Marinho, Carlos Sánchez e, mais recentemente, Léo Baptistão, que chegou a voltar a treinar antecipadamente, mas já está isolado. Nesta sexta-feira, Emiliano Velazquez se apresentou, fez teste e já treinou", informou o Santos.

Na reapresentação do elenco, neste domingo, o clube adotou um plano de ações contra a covid-19, com recomendações aos profissionais. A iniciativa foi elaborada pelo médico infectologista Evaldo Stanislau, consultor do Santos para esse assunto.

"As informações têm como objetivo a implementação de medidas de proteção e um protocolo a ser seguido no retorno aos treinamentos. O clube recomendou que todos os atletas e demais profissionais realizem teste de covid antes da apresentação", finalizou a nota oficial.