Bruna Marquezine e Sasha Meneghel protagonizam 1º meme de celebridades do ano

07/01/2022 | 14:59



Bruna Marquezine e Sasha Meneghel protagonizaram o primeiro meme de personalidades de 2022. Na primeira semana do ano, a atriz publicou, no perfil oficial dela no Twitter, um vídeo em que aparece ao lado da amiga no momento em que ambas iriam andar em uma montanha russa.

"Resolvi deixar isso aqui", escreveu Bruna Marquezine na legenda das imagens postadas.

No vídeo, Sasha está risonha, se divertindo muito, enquanto a atriz aparece em momentos de 'terror'. Enquanto o brinquedo está ativo, por um rápido instante, parece que Bruna havia desmaiado. Mas ela volta logo a sorrir.