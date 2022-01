Tutorial: aprenda a publicar foto com música no Instagram

Bianca Bellucci

07/01/2022 | 14:55



A possibilidade de publicar foto com música no Instagram tem causado um misto de reações entre os usuários. Alguns se incomodam com o som no meio do feed. Outros, gostaram da novidade. Se você faz parte do segundo time, o 33Giga ensina passo a passo como usar a ferramenta. É válido destacar que a biblioteca é a mesma disponível para os Stories e é limitada para quem tem perfil profissional.

Abra o Instagram em seu celular (iOS ou Android). Em seguida, dê um toque no símbolo de adição (+) e aperte “Publicar”. Escolha a foto que você vai postar e faça todas as edições que desejar. Ao finalizar, pressione “Avançar”. Vá até “Adicionar música”. Procure pela música e, ao encontrá-la, clique em seu nome para adicioná-la à foto. Selecione o trecho que será executado quando seus amigos estiverem explorando o feed do Instagram. Depois, aperte “Concluir”. Preencha outras informações que desejar e clique em “Compartilhar”, assim será publicada a foto com música no Instagram.

Na galeria, veja em capturas como publicar uma foto com música no Instagram. O tutorial foi realizado com um celular iOS, mas é similar em modelos Android: