Paolla Oliveira posa em Fernando de Noronha e é elogiada pelos fãs

07/01/2022 | 14:11



Paolla Oliveira anda usando cada vez mais as suas redes sociais e na manhã desta sexta-feira, dia 7, a apresentadora fez a temperatura subir em seu feed do Instagram após compartilhar uma foto usando um biquíni.

A atriz apareceu com uma flor nos cabelos e fazendo pose apoiada em uma madeira com um fundo super lindo. Paolla Oliveira decidiu passar alguns dias neste começo do ano para relaxar em Fernando de Noronha.

E claro, a foto foi super bem comentada nas redes sociais e o fãs aproveitaram para elogiar muito a atriz e seu belíssimo corpão.

Essa mulher é perfeita, disse um fã.

Liguei até os dados móveis, porque me sinto na obrigação de pagar pra ver essa arte!, contou outro.

E vamos combinar que ela está realmente muito linda, né!?