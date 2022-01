Atriz recebeu diagnóstico de Covid-19 e morre um dia após saber que na verdade estava com câncer

07/01/2022 | 14:10



Porsche McGregor-Sims era uma grande atriz e modelo britânica que estava no auge dos seus 27 anos de idade e acabou morrendo no dia 14 de abril de 2020, e agora segundo o jornal New York Post ela teria sido diagnosticada com câncer no colo do útero.

Infelizmente, os sintomas iniciais do problema de saúde de Porshe foram tratados como distúrbios hormonais e isso acabou deixando o seu quadro de saúde um pouco pior por não estar recebendo a medicação correta para o seu problema.

A publicação da morte da artista no jornal relata que o caso está sendo totalmente investigado como uma grande falha do sistema de saúde público britânico e eles destacam que Porshe procurou pela primeira um médico em meados de dezembro de 2019 relatando dores no abdômen e sangramentos.

O jornal ainda relatou que a piora no quadro de saúda da atriz que resultou em um segundo exame, chegou a ser cogitada como um quadro de Covid-19 porque ela estava com problemas respiratórios. E consequentemente, como estava sendo medicada errado, ela piorou e foi enfim transferida para um hospital que revelou o câncer, mas já era tarde.