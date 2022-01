Paulo Vieira ganha quadro especial no BBB 22

07/01/2022 | 13:46



A lista de participantes do Big Brother Brasil 22 ainda não foi divulgada pela TV Globo mas, aos poucos, a emissora vai anunciando mudanças e novos quadros no reality show. É o caso da participação de Paulo Vieira na edição deste ano. O humorista estreará a atração 'Big Terapia', em que fará "análise" dos comportamentos dos participantes da casa, de forma nada convencional.

Também será a missão do ator ajudar o público a entender a tensão pré-paredão e dar conselhos sobre a vida pós-BBB.

"Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo. É assim que eu procuro fazer o meu trabalho e que eu gosto", brinca o humorista.

A participação de Paulo Vieira no prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, gerou repercussão na internet. Isso porque o humorista tirou sarro de mudanças na Globo.

Ao ser anunciado como participante do Big Brother Brasil 22, o ator ironizou: "Vamos nessa! Entrei só pra poder falar que pago o salário dos colegas globais. Esse momento é meu! Agora sério: Espero que a gente se divirta muito! Tô feliz demais", escreveu no perfil do BBB no Instagram. Recentemente, o ex-apresentador Tiago Leifert se envolveu em polêmica com o ator Ícaro Silva, que criticou o reality.

A nova edição do Big Brother vai ao ar no próximo dia 17, com o comando de Tadeu Schmidt.