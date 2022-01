São Paulo anuncia novo patrocinador e 'completa' espaço em camisa oficial

07/01/2022 | 13:35



A diretoria do São Paulo anunciou nesta sexta-feira um acordo de patrocínio com a Bitso, plataforma especializada em criptomoedas. O vínculo com a empresa terá duração de três anos. Os valores do acerto não foram divulgados pelas partes.

A empresa vai estampar sua marca nas mangas da camisa oficial e nas costas das camisetas de treino. Com o anúncio, o São Paulo "completou" os espaços destinados aos patrocinadores em sua camisa de jogo. O clube já havia vendido áreas do seu uniforme no peito, nas costas, na barra traseira da camisa, nos ombros e no calção.

"Estamos felizes de estampar o logo da Bitso, empresa líder de criptomoedas na América Latina, na camisa do nosso tricolor e trabalhar em conjunto para fornecer aos milhões de são-paulinos novas e inovadoras experiências dentro e fora do campo. Com essa parceria estamos abrindo um novo capítulo na história do nosso clube", disse Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo.

De acordo com o clube, o acordo trará benefícios diretos aos torcedores. As duas partes negociam a possibilidade de o fã do time comprar seu ingresso com criptomoedas. O clube já avisou que vai reservar um espaço nas arquibancadas do Morumbi, para 18 mil torcedores, para o "torcedor Bitso".

"É com muito orgulho que anunciamos essa aliança para patrocinar o clube com mais títulos internacionais do Brasil, clube com o que a Bitso tem um objetivo comum: estar sempre em constante busca da excelência, algo que faremos juntos a partir desse momento", diz Beatriz Oliveira, head de marketing da Bitso para a América Latina.