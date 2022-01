Campeão brasileiro com o Corinthians, Rildo reforça o São Caetano

Dérek Bittencourt



07/01/2022 | 13:20



O São Caetano surpreendeu ao anunciar no início da tarde desta sexta-feira um grande e renomado reforço para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, o atacante Rildo vestirá a camisa azulina em busca do acesso à elite estadual.

Com passagens também por Ferroviária, Vitória-BA, Ponte Preta, Santos, Coritiba-PR, Vasco-RJ, Chapecoense-SC, entre outras equipes, o atleta chega para compartilhar sua experiência e compartilhar com o grupo.

“Estou muito feliz em vestir essa camisa. É uma grande oportunidade de retomar minha carreira em um time gigante de São Paulo. Me lembro quando fui ao (Estádio) Anacleto Campanella, ainda pequeno, para assistir uma partida com o meu primo e amigos e agora poder entrar para o torcedor do Azulão é uma coisa maravilhosa para mim”, declarou Rildo, que estava no Paysandu-PA.