Apresentado no Inter, Medina destaca 'qualidade' do elenco; time anuncia atacante

07/01/2022 | 13:00



Novo técnico do Internacional, o uruguaio Alexander "Cacique" Medina concedeu a sua primeira entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Centro de Treinamentos do Parque Gigante, em Porto Alegre. Para o treinador, o atual elenco do clube colorado "tem muita qualidade", mas ainda necessita de contratações para a temporada.

"Estamos analisando todo o potencial do elenco e também vendo o mercado, tratando de ampliar um pouco mais o plantel", avaliou. "Obviamente, o elenco tem muita qualidade, gostamos muito das características dos jogadores, mas necessitamos de outras posições. Sabemos do números de jogos e necessitamos de um plantel amplo", acrescentou.

Nesta sexta-feira, a direção do Internacional anunciou o centroavante Wesley Moraes. A grande maioria dos atletas buscados pelo clube no mercado tem sido no setor ofensivo, avaliando o jogo de ataque de Medina. O treinador já se mostrou adepto, principalmente, ao uso de pontas no seu esquema de jogo. "Como corpo técnico, temos um jogo de proposição, mas sem deixar o aspecto defensivo e as transições. Necessitamos de atacantes versáteis, mas que também defendam. Primeiro atacar, depois defender", salientou.

Sobre como impor o estilo de jogo e a buscar os resultados de forma rápida, o técnico afirmou que cada um tem "ferramentas" diferentes para chegar ao êxito. "Desde o primeiro dia, vamos trabalhar para que os jogadores visualizem a forma de jogar que queremos. Isso é um processo", disse.

Em sua apresentação, Medina revelou ter conversado com Pablo Guiñazú sobre o clube antes de desembarcar em Porto Alegre. Ídolo no Beira-Rio, o ex-jogador argentino encerrou a carreira no Talleres, ex-clube do agora técnico do Internacional. "'Cholo' (apelido de Guiñazú) trabalhou com a gente e sempre foi uma referência para o Inter e para todas as equipes que passou", comentou.

Nos bastidores, o Internacional ainda trata de outro argentino: Andrés DAlessandro. Medina falou da possibilidade de o meia voltar para jogar o Campeonato Gaúcho antes de se aposentar. "Sabemos da importância de Andrés dentro da instituição, mas não conversamos com ele. Sabemos da qualidade e pelo o que ele pode transmitir dentro e fora de campo", ponderou. Segundo o treinador, conversas com o ex-camisa 10 devem acontecer nos próximos dias.

REFORÇO - O Internacional anunciou oficialmente Wesley Moraes. O jogador chegou a Porto Alegre no início da tarde de quinta e assinou com o clube por empréstimo de uma temporada. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube. Mineiro de 25 anos e com 1,91m de altura, tem no currículo uma breve passagem pela seleção brasileira em 2019.

Ele pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e estava emprestado ao Brugge, da Bélgica. O atacante é mais uma peça ofensiva ao elenco de Medina, que agora passa a ter uma boa "dor de cabeça" no setor que já tem Yuri Alberto como opção consolidada.