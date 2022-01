Parque aquático no interior de São Paulo é boa opção para o verão

Redação

Se jogar na piscina é sempre uma ótima escolha para sair da rotina e aproveitar os dias de calor. Quem quer curtir atrações molhadas no verão pode visitar o Castelo Park Aquático, parque aquático no interior de São Paulo. Localizado em Cesário Lange, próximo a Campinas e Sorocaba, o complexo oferece opções de lazer para toda a família.

Parque aquático no interior de São Paulo

Castelo Park Aquático conta com rio lento, Praia do Arrecife (com água salgada e orla de areia), piscina de ondas, Castelo Kids (com brinquedos infantis), tobogãs, rampas radicais e Coliseu Quente. Vale a pena destacar que as águas que abastecem o complexo são sulfurosas, com poder terapêutico.

O parque também oferece áreas de descanso, com redes, cadeiras, gramados e um amplo jardim tropical, além de comodidades como vestiários com chuveiros, fraldário equipado e guarda volumes. Para quem quer aproveitar mais dias de diversão no Castelo Park Aquático, a dica é ficar hospedado no Summit Park Hotel, que tem uma excelente estrutura de serviços, apartamentos bem equipados e que acomodam toda a família, sala de jogos, brinquedoteca, piscina, quadra e academia.

O parque aquático também conta com comida saborosa nos quiosques, de pastéis crocantes a espetinhos, além de um restaurante que serve refeições bem elaboradas, preparadas com a supervisão de nutricionistas. Para garantir mais segurança e comodidade, o local tem guarda-vidas, monitores treinados espalhados pelas piscinas e estacionamento gratuito para mais de 400 carros.

Os ingressos para o verão têm valores promocionais a partir de R$ 60 (inteira), a depender da data. As entradas podem ser adquiridas por meio do site do parque aquático.

