Disney+ e Star+: DirecTV Go oferece serviços pela metade do preço

A plataforma de conteúdo on demand e canais ao vivo DirecTV Go fechou acordo com a Disney. Quem assinar o pacote Combo+ até 15 de março recebe 50% de desconto por 6 meses nos serviços de streaming Disney+ e Star+.

O Combo+ tem o valor mensal de R$ 45,90. Com a promoção, o cliente paga R$ 22,95 por mês durante o período. Caso o usuário opte por adquirir os serviços separadamente pela DirecTV Go, o Disney+ sai por R$ 27,90 mensais. O Star+, por R$32,90 mensais.

Após o período de seis meses, será cobrado o valor integral. Para ter acesso ao conteúdo, o usuário deve acessar o app ou o site dos respectivos serviços.

Com a promoção, clientes DirecTV Go terão à disposição seleção de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, oferecida pela Disney+, além de séries, filmes, comédias animadas, produções originais e esportes ao vivo (ESPN) oferecidos pelo Star+.

No Disney+, o público pode assistir a:

estreias de filmes como “Soul” e “Luca”, da Disney and Pixar;

“Mulan” e “Raya e o Último Dragão”, da Walt Disney Animation Studios;

“Cruella”, da Disney;

“Viúva Negra”, da Marvel Studios,

além de séries exclusivas como “The Mandalorian” e “Star Wars: The Bad Batch”, da Lucasfilm;

“WandaVision”, “Falcão”, “Capitão América: O Soldado Invernal”, “Loki” e “What If…?”, da Marvel,

e “Os Eleitos”, da National Geographic.

Entre os destaques de Star+ estão:

conteúdo da ESPN, com os principais eventos de esporte mundial, como Ligue 1, da França;

LaLiga, da Espanha;

UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Premier League, da Inglaterra;

Serie A, da Itália;

US Open, NFL, NBA e XGames, entre outros.

O serviço também tem filmes como: