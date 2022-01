Ômicron e surto de gripe fazem São Caetano cancelar a Corrida de Reis

Dérek Bittencourt



07/01/2022 | 12:45



A tradicional Corrida de Reis de São Caetano, evento que abre o calendário de pedestrianismo no Grande ABC e teria realização neste domingo, 9, foi cancelada pela Prefeitura na manhã desta sexta, 7. Os motivo são os aumento de casos de Covid-19 - somente ontem, foram 106 novos positivado no município, de acordo com o boletim epidemiológico - e síndrome gripal, impulsionados pela cepa H3N2 da influenza.



A decisão foi tomada pelo comitê de combate ao coronavírus e pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). O Palácio da Cerâmica agora planeja o que fazer e como fazer para devolver o valor da inscrição para pessoas de fora de São Caetano, já que munícipes tiveram isenção de taxa.



As 3.000 inscrições para a Corrida de Reis haviam se esgotado na quinta-feira, 6. Esta seria a edição de número 45 da prova, que em 2021 foi cancelada também por conta da pandemia.



Apesar do cancelamento, os kits serão distribuídos neste sábado, no Centro Poliesportivo Marlene José Bento (Rua Tibagi, 10, Bairro Santa Maria), das 10h às 18h, e no domingo, no local previsto para a largada (Avenida Kennedy, altura do 2.300), das 6h30 às 8h.