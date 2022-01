Equipe Ambiental de Ribeirão Pires resgata jararaca de 1,5 metro

Heitor Agricio

07/01/2022 | 12:11



Uma jararaca-da-mata de aproximadamente 1,5 metro foi capturada pelo Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar Animal nessa quinta-feira, 06, no bairro Bocaina em Ribeirão Pires. O animal foi avistado por um munícipe que acionou a equipe ambiental, após a captura a serpente foi avaliada e devolvida à natureza em um local mais afastado da presença humana.

A jararaca-da-mata é um animal muito comum no sudeste e sul brasileiro, e se trata de uma espécie peçonhenta e venenosa. Ela pode chegar a atingir 1,6 metro e se alimenta basicamente de roedores, vegetações e anfíbios, que vivem próximos à lagos, seu habitat favorito. É a espécie mais comum no município e responsável por mais de 90% dos acidentes registrados com cobras.

A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo da cidade informa que desde a criação do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem Estar Animal em junho de 2021 até o fechamento do ano foram realizados o resgate de 987 animais.

Durante esses sete meses de atuação, as equipes operaram por todos os bairros do município, sendo o Centro alto o que mais vezes acionou o departamento, com 122 ações, seguido por Ouro Fino com 100 ações e o Centro com 79.

A espécie mais comum resgatada pelo departamento foi o saruê com 360 exemplares, o que representa 36,5% das operações das equipes. Os pássaros também apareceram com frequência com 264 resgates. Cachorros e gatos representaram 78 casos e cobras 47. Já a ocorrência mais frequente foram os resgates com 655 casos, seguido por maus tratos animais com 106 casos.

O departamento também realizou seis palestras em escolas, apoiou as campanhas de castração de animais domésticos e promoveu feiras de adoção que encontraram lares para mais de 50 animais.

Para mais informações, resgates, denúncias ou entregas voluntárias os números do departamento para contato são: 4824-4197 ou 97211-1112, este último também aceita mensagens via WhatsApp.