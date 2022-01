Fernanda Medrado acaba testando positivo para a Covid-19 e revela: Tosse pesada!

07/01/2022 | 12:10



Fernanda Medrado foi até as suas redes sociais comentar com seus fãs e seguidores que infelizmente testou positivo para a Covid-19, e ela ainda relatou em um desabafo que está com bastante falta de ar e dificuldades para dormir.

Muita falta de ar, dificuldade para dormir. Testei positivo para Covid e para piorar tô com uma tosse muito pesada. Abri todas as janelas e mesmo assim está difícil.

Os fãs rapidamente da cantora foram comentar e estavam desejando para que ela se cuide e que tudo ficaria bem logo.

Mais contaminados!

Além da ex-A Fazenda 13, foi divulgado por meio de um comunicado de sua assessoria que Jorge Aragão e alguns músicos de sua banda também estão com Covid. E com isso, claro, alguns shows do sambista tiveram que ser cancelados.

O cantor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, informa que, após a realização de um novo exame RT-PCR, parte da banda e da equipe do sambista testaram positivo para Covid-19. Por esse motivo, as apresentações que seriam realizadas no sábado, 08 de janeiro no Bar Templo (São Paulo) e na Nova Confraria Brasileira (Suzano), respectivamente, bem como uma participação especial no programa do Faustão, prevista para ser também neste fim de semana, tiveram que ser canceladas. Tranquilizamos a todos sobre o estado de saúde do cantor, que testou negativo para a doença. Sua banda neste momento se encontra em isolamento e com todos os cuidados necessários, após o cumprimento do protocolo, todos retomarão a agenda de shows e gravações.

O cantor ainda aproveitou o espaço para falar sobre o assunto e mandar um recado para os fãs e seguidores de seu trabalho.

- Estamos tristes por não podermos cumprir com todos os nossos compromissos, mas este é o momento de cuidar da minha banda e equipe, além de preservar o meu público, evitando que também sejam infectados. Minha sincera desculpa a todos os envolvidos! Peço para que usem máscaras, tomem a vacina, se cuidem e torçam por mim e pelos meus!

Que tudo volte a normal e Jorge Aragão também consiga passar pelo vírus tranquilamente.

E não para...

Amanda de Godoi estava tirando férias na Bahia onde passou a virada do ano e depois de retornar de viagem, acabou fazendo o teste para a Covid-19, na última quinta-feira, dia 6, e infelizmente testou positivo para o vírus.

Estou há dois anos fugindo disso. Não consegui e estou positiva! Estou bem, estou assintomática, vou tomar os devidos cuidados. Já tomei as duas doses e a vacina da Influenza. Vamos de isolamento.

O que nos resta é desejar melhoras para todos eles!