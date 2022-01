Governador do DF publica decreto proibindo festas e eventos no carnaval

07/01/2022 | 11:57



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), suspendeu a realização de festas e eventos de carnaval no DF. Após o governador ter adiantado a decisão, o cancelamento de eventos foi publicado nesta sexta-feira, 7, no Diário Oficial do DF (DODF). "Fica suspensa, no âmbito do Distrito Federal, a realização de festas e eventos de carnaval, públicos ou privados", informa o decreto. Além do DF, várias capitais de Estados, como São Paulo, Rio e Salvador, além de municípios tradicionais, como Olinda (PE), também cancelaram o evento por causa da onda de casos de coronavírus e gripe.