Obituário - 09 de janeiro de 2022

SANTO ANDRÉ

Jonas Dias da Silva, 96. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Bernardelli de Souza, 94. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonioli da Silva, 92. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Antonio Luzzi, 92. Natural de Guarapiranga (São Paulo). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Crescenciano Joaquim Chaves, 91. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aracy de Lima, 86. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Correa Netto, 85. Natural de Aracruz (Espírito Santo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romilda Parluto Ribeiro, 77. Natural de Oriente (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Afonso de Oliveira, 74. Natural de Campo do Meio (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio Fávero, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo.

Ligia Cristina dos Santos Rossi, 66. Natural de Porecatu (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Valdecir Sônego, 65. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nely Gonalves Binhardi, 63. Natural de Águas Vermelhas (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André. Em Santo André. Empreendedor. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz.

Franco Antonio Catena, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Empresário. Dia 5. Memorial Planalto.

Claudia Glória Barbosa de Freitas, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato dos Santos Rosa, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Menos Barreto, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Débora Cavalcante de Paula, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Regina, em São Paulo. Vendedora. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Maria Júlia dos Reis Lopes, 99. Natural de Lisboa (Portugal). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Francisco de Assis Carneiro, 91. Natural de Brejo do Cruz (Paraíba). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Augusta Ricardo dos Santos, 86. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Ana de Souza, 84. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Leonora Ribeiro Giocondo Arantes, 83. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Dores Honório dos Santos, 82. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Delmo Torres, 80. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Irene dos Reis Silva, 76. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Maria Martins da Silva, 73. Natural de Oliveira dos Brejinhos (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Oliveira dos Brejinhos

Luiza Rosa Galhardi, 73. Natural de Itapeva (São Paulo). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Sunhiga Garcia, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Parque São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Agenor Alves da Silva, 66. Naural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Municipal Barão José Egidio de Moura Albuquerque, em Condeúba.

Alexandre Elias Pessanha Henrique, 64. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Antonio Carlos Leonardo, 62. Natural de Ibimirim (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Tânia Cabral de Lima, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Maria Timóteo Nunes, 59. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Luzia Magalhães de Oliveira, 88. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ruth Brendalia Pelegrini, 82. Natural de Santa Gertrudes (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria da Paz de Souza, 65. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Palmares. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Roberto dos Santos, 58. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aline Cristina Cenedese, 31. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Rosalvo Severino da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



M A U Á

Vitalina Rosa de Jesus Farias, 82. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.