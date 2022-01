Obituário - 08 de janeiro de 2022

Ademir Medici

08/01/2022



SANTO ANDRÉ

Júlia Erdeg Lucila, 98. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elisa Simon dos Santos, 92. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Ilma Lima de França, 87. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Rocha Martins, 86. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Gode de Morais, 85. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mari Diva Sarmento Gomes, 84. Natural de Pirapora (Minas Gerais). Residia na Vila Capela, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Gimenez Cintra, 79. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Pacini, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Memorial Planalto.

Maçae Saito, 72. Natural de Rolândia (Paraná). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marinalva Barbosa da Cruz, 70. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Moacir Ferreira Barboza, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Eletricista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Barros, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Elaine Isaias, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adauto Andrade Sena dos Santos, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Ajudante. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Jaime de Oliveira, 94. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ruy Bezerra, 87. Natural de Itapecuru Mirim (Maranhão). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Maria Benedita dos Santos, 84. Natural de São João da Barra (São Paulo). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Parque das Cerejeiras, em São Paulo.

Maria Aparecida Xavier, 77. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Balduino de Melo, 76. Natural de Nipoã (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Moacyr Pissaco, 75. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Miguel Angelo de Barros, 65. Natural de Piquete (São Paulo). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Alves de Faria, 63. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Francisca Ferreira da Silva Assis, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Francisco Marques de Mendonça, 93. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Marisa Harume Kaida Miayuchi, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Thiago Vinicius Galdino, 35. Natural de São Caetano. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Francisca Pedroso de Campos, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro. Dia 4, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Francisco Batista Neto, 82. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Jardim Novo Pantanal. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Amado Lino, 79. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Valério Lemos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Ivanildo Hercílio Dias, 58. Natural de Candiba (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.



M A U Á

Nivaldo de Paula Cardoso, 39. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Montador. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.