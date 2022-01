Maitê Proença e Adriana Calcanhotto passaram o réveillon juntas

07/01/2022 | 11:11



Desde que foi noticiado o namoro entre Maitê Proença e Adriana Calcanhotto, as duas seguem bastante reservadas sobre o assunto. A atriz falou poucas vezes sobre a relação - e sempre se mostrou bastante apaixonada. Agora, segundo informações do jornal Extra, elas passaram o réveillon juntas na casa do produtor e cupido da relação, José Mauricio Machline, que fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Após turnê pela Europa abrindo os shows de Gilberto Gil, Calcanhotto voltou ao Brasil e foi com Maitê para a casa do amigo por alguns dias. Na véspera do Ano-Novo, a atriz e a cantora fizeram, junto aos convidados da festa, uma oferenda para Iemanjá, orixá regente de 2022. Além de Maitê, Adriana e Machline, o ator Guilherme Weber e o diretor criativo Giovanni Bianco também estavam por lá, ainda de acordo com informações da publicação.

Já na noite da virada, Calcanhotto fez um pocket show com voz e violão por lá, apenas para eles. Incrível, né?