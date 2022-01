Virginia Fonseca corta as madeixas e muda o visual : Mood desapegada

07/01/2022 | 11:10



Ano novo, visual novo! Virginia Fonseca decidiu começar 2022 dando aquela repaginada nas madeixas. Na última quinta-feira, dia 6, a influenciadora digital passou a noite em um salão de beleza, em São Paulo, e fez suspense com o novo corte. Afinal, ela ficaria ruiva? Morena? Careca? Quando os fãs já não se aguentavam de curiosidade, a loira apareceu com o fios curtos.

Estou pronta pra você, 2022! O mood é: desapegada. Estou me amando. Nunca tive o cabelo tão curto, mas estou completamente apaixonada! Nova fase, 2022 é nosso!, comentou.

A transformação aconteceu pelas mãos do hair stylist Romeu Felipe e a mãe de Maria Alice postou mais detalhes no canal do Youtube.

Tem mais! Para a tal mudança, Virginia precisou ir de Goiânia a São Paulo no jatinho particular. No Instagram, a influenciadora ostentou a aeronave ao lado do maridão, Zé Felipe. Chique, né?!