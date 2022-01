Mariana Rios e Bruno Montaleone vivem affair em Fernando de Noronha

07/01/2022 | 11:10



Parece que a fila andou para Mariana Rios. Depois de rolarem boatos de que a atriz trocou beijos com Neymar Jr. em uma festa em São Paulo, em novembro de 2021, agora ela parece viver um novo affair. Segundo o jornal Extra, a atriz foi vista aos beijos com Bruno Montaleone, galã de Verdades Secretas 2 - e ex-namorado de Sasha Meneghel. Os dois teriam sido vistos juntos na noite da última quarta-feira, dia 5, em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, onde ela passou o réveillon.

Lembrando que os dois estão solteiros e, ainda de acordo com o veículo, curtiram juntos uma festinha com música ao vivo, tendo dançado agarraginhos e, depois, se conheceram melhor.

Aliás, Mariana não foi a única que viveu um affair com famosos recentemente. Bruno ficou com Anitta em dezembro de 2021, numa festa promovida pela poderosa no Rio de Janeio. Já Mariana está solteira desde o fim de seu noivado com Lucas Khalil, em novembro de 2020, após um abordo espontâneo do bebê que esperava.