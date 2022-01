Maiara dá tapinha sensual no bumbum de Maraisa durante show

07/01/2022 | 11:11



Se não for para agitar, elas nem vão! Maiara e Maraisa se apresentaram na festa de aniversário de Angra dos Reis, na última quinta-feira, dia 6, e protagonizaram um momento hilário no palco. As irmãs esbanjaram sensualidade e, em determinado momento, Maiara deu até um tapinha no bumbum de Maraisa.

O show aconteceu no espaço da praia de Anil e, segundo fontes da Polícia Militar, a dupla reuniu mais de 30 mil pessoas no evento. Apesar da chuva, as duas capricharam no look. Maraisa apostou nos brilhos e calça rosa enquanto Maiara usou um vestido azul de laço, e disparou:

Vim de presente para vocês!