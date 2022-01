Fernando Zor sobre namoro ioiô com Maiara: Se é bonito, não sei. Mas que é gostoso pra c*****o, isso é

07/01/2022 | 09:11



Mais um capítulo da novela entre Fernando Zor e Maiara. Com os rumores de uma nova volta entre o casal, alguns internautas expressaram descontentamento com tantas idas e vindas. Em um desses comentários, o sertanejo decidiu expressar sua opinião sobre o assunto.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o internauta escreveu:

Quem acha isso [idas e vindas do casal] bonito e abrir a boca para dizer que é amor, é mais idiota ainda.

E Fernando rebateu:

Se é bonito, não sei. Mas que é gostoso pra c*****o, isso é. Não dá vontade de parar. Tem coisas que não se explica.

Zor e Maiara terminaram no Natal de 2021, quando a cantora declarou que havia sido traída pelo músico em uma casa noturna no interior do Paraná. Fernando nega.