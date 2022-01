Índio, Locomotiva e Ramalhão decidem futuro na Copinha

Dérek Bittencourt



07/01/2022 | 08:41



Três times do Grande ABC podem decidir seu destino na Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje, quando entram em campo pela segunda rodada do torneio. Os conterrâneos Mauá FC e Grêmio Mauaense, além do vizinho Santo André, definirão se chegarão ao terceiro compromisso classificados, com chance de avançar ou então precocemente eliminados.

Depois de vencer o dérbi da cidade na estreia, o Mauá FC mede forças com o Volta Redonda-RJ, a partir das 13h, no Estádio Pedro Benedetti, que é sede do Grupo 27. Os cariocas perderam na primeira rodada e devem dificultar para o Índio que, em caso de vitória, pode se aproximar da classificação.

“Vamos em busca da vitória. Sabemos que se não ganharmos, vai ser difícil classificar. Então é o jogo da vida para o Mauá FC. Vamos com tudo para tentar sair classificado. Se não tiver chovendo, a expectativa é de casa cheia, com certeza a torcida estará em peso”, projetou o técnico e vice-presidente do Mauá FC, Betinho Dragões.

Depois da derrota no clássico local, o Grêmio Mauaense precisa desesperadamente de um triunfo sobre o Atlético-GO, no duelo das 15h15, também no Pedro Benedetti. O Dragão venceu e, em caso de novo resultado positivo, pode alcançar vaga antecipada.

RAMALHÃO

O Santo André entra em campo às 19h15, em Osasco, jogando pela sobrevivência. Depois da derrota para o Osasco Audax por 2 a 0 na estreia, necessita bater o Joinville-SC, que também perdeu na rodada inaugural, para seguir vivo em busca da classificação à segunda fase. De acordo com o técnico Gabriel Limeira, os erros da estreia foram identificados e corrigidos.

“Erramos em dois lances onde tínhamos a posse da bola e acabamos sofrendo os gols. Acredito que dentro do nosso plano de jogo, taticamente cumprimos muito bem o que planejamos defensivamente e na parte ofensiva criamos situações treinadas durante nossa preparação. As chances foram criadas, faltou um pouco de capricho na última bola. Para este próximo espero que possamos estar mais atentos e melhorar nossas tomadas de decisões quando tivermos a bola”, projetou.