Corinthians, Fluminense e Inter defendem 100% e miram vaga antecipada na Copinha

07/01/2022 | 08:00



Após passar pelo peso da estreia e vencer seus jogos, Corinthians, Fluminense e Internacional voltam a campo, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ambos defendem os 100% de aproveitamento e a classificação antecipada à segunda fase.

Após o susto da primeira rodada, quando venceu com gol nos acréscimos, o Corinthians enfrentará o River-PI, às 21h45, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Os paulistas lideram o Grupo 15, com três pontos, e com mais uma vitória garantirão a vaga na fase seguinte.

Quem também pode se classificar é o Fluminense, que enfrentará o Fast Clube-AM, às 15h15, no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão. Os cariocas lideram o Grupo 6, após vencer a Jacuipense-BA na primeira rodada, por 1 a 0. Um simples resultado positivo dá a vaga ao tricolor.

Outro clube que é celeiro de craques e que busca avançar na Copinha é o Internacional, que enfrentará a Portuguesa-SP, às 19h30, no estádio Francisco Nogueira Vieira, em Mogi das Cruzes. Os gaúchos vêm de vitória tranquila sobre o São Raimundo-RR, por 2 a 0, resultado que o deixou na liderança do Grupo 25.

Ao todo serão 26 jogos ao longo desta sexta-feira. Dono da segunda maior goleada da primeira rodada, o Avaí-SC enfrentará o Guarulhos-SP, às 15h15, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Na estreia, o time catarinense fez 9 a 0 no Santana-AP, ficando atrás somente do Flamengo-RJ, que humilhou o Forte Rio Bananal-ES, por 10 a 0, em Barueri.

Quem também entrará em campo é a dupla campineira, Guarani e Ponte Preta, que empatou na primeira rodada. Enquanto a Ponte enfrentará o Juventude-RS, às 20 horas, no estádio José Lancha Filho, em Franca, pelo Grupo 5; o Guarani enfrentará o Vila Nova-GO, às 15h15, no Alberto Victolo, em Tanabi.

CONFIRA OS JOGOS DA SEXTA-FEIRA:

11 HORAS

União Suzano-SP x Concórdia-SC

13 HORAS

Votuporanguense-SP x Atlético-MT

Tanabi-SP x Aquidauanense-MS

Manthiqueira-SP x São José-RS

Flamengo-SP x Santana-AP

Matonense-SP x Jacuipense-BA

Mauá-SP x Volta Redonda-RJ

Juventus-SP x Canaã-BA

Jaguariúna-SP x Fluminense-PI

13H15

Ituano-SP x Fortaleza-CE

15H15

Monte Azul-SP x Bahia-BA

Guarani-SP x Vila Nova-GO

XV de Piracicaba-SP x Vitória-BA

Guarulhos-SP x Avaí-SC

Fast Clube-AM x Fluminense-RJ

Mauaense-SP x Atlético-GO

Portuguesa Santista-SP x CRB-AL

Red Bull Bragantino-SP x ABC-RN

17 HORAS

Osasco Audax-SP x Camaçariense-BA

17H15

União Mogi-SP x São Raimundo-RR

17H45

Francana-SP x Confiança-PB

19H15

Santo André-SP x Joinville-SC

19H30

São José-SP x Resende-RJ

Portuguesa-SP x Internacional-RS

20 HORAS

Ponte Preta-SP x Juventude-RS

21H45

River-PI x Corinthians-SP