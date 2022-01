Conheça três roteiros pela Riviera Maya, no México

Redação

Do Rota de Férias



07/01/2022 | 07:56



Realizar roteiros pela Riviera Maya é uma das atividades favoritas de quem vai ao México. Encantadora, a região abriga uma série de atrações que agradam aos mais variados gostos e preferências. Abaixo, veja três passeios para curtir o melhor do destino.

3 roteiros pela Riviera Maya

Tour pelas praias

As praias do Caribe são as principais atrações da Riviera Maya. Caminhar sobre a areia branca e admirar o mar de tom azul são algumas das experiências mais marcantes de todo o México.

A costa do Caribe é um cenário ideal para descansar ao sol, experimentar drinques diversos ou desfrutar da natureza. Sem contar ainda, que é possível nadar ao lado de grandes tartarugas marinhas.

Uma das praias que permite esse tipo de conexão com o meio ambiente é a Akumal. Já a praia Paraíso se distingue pela proximidade com os diferentes marcos arqueológicos da cultura Maia.

Por outro lado, a praia de Sian Ka’an oferece uma natureza cheia de manguezais e mata praticamente intocada. Ótima oportunidade para quem deseja explorar a natureza da região.

Descubra a história do povo Maia

Visitar a Riviera permite um mergulho na história dos Maias, desde a comida típica até a decoração dos hotéis da região. Essa experiência é oferecida pelo UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya, que combina luxo, modernidade e um estilo inspirado nas expressões artísticas da tradição local.

O roteiro cultural inclui a descoberta de sítios arqueológicos, como Tulum. Por lá, existe o el Castillo, um antigo porto mercantil construído em falésias que permite uma vista privilegiada do Caribe.

O passeio chega até Cobá, onde está localizada a pirâmide de Nohoch Mul. Depois, o turista pode chegar até a Selva Maia, um caminho ideal para trilhar de bicicleta.

Os roteiros são acessíveis por meio das experiências Explora Tulum e Cobá Sunset, oferecidas pelo UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya. O resort da rede RCD Hotels possui uma série de passeios projetados para que o hóspede possa se aprofundar no conhecimento a respeito da antiga civilização.

Explore os sabores típicos

Como um bom destino mexicano, a Riviera Maya possui uma gastronomia rica em sabor e tradição. Sua culinária herda os pratos típicos do país asteca e acrescenta a eles as delícias da cultura Maia. Sem contar que em uma mistura requintada, há também uma pitada de influência europeia, trazendo uma “gastronomia fusion”.

Ao longo de suas praias, em suas ruas e avenidas, há inúmeras opções para descobrir os sabores do lugar, por exemplo, os antojitos, comida mexicana de rua preparada à base de milho e acompanhada por molhos apimentados.

Outra opção típica são os tamales, feitos de massa à base de milho, com recheios que variam entre carne, frango ou feijão refogado com queijo, e enrolados em uma folha de espiga de milho. Há também os salbutes, tortillas de milho torradas, recheadas com carnes, legumes e molhos especiais.

Para acompanhar a variedade da culinária local, a boa pedida é a michelada, bebida preparada gelada, em uma mistura de cerveja, suco de limão, pimenta e sal.

PLANEJE SUA VIAGEM

