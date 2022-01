Estarrecedor

Do Diário do Grande ABC



06/01/2022



São estarrecedoras as informações que chegam de Mauá, dando conta de que o governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) assinou contrato com empresas das quais um dos sócios é protagonista do primeiro grande escândalo envolvendo o Partido dos Trabalhadores, nos já longínquos anos 1990. Uma delas vai atuar no setor administrativo da saúde. Algumas perguntas se tornam, então, inevitáveis. É o momento de se gastar mais de R$ 6 milhões em burocracia enquanto unidades de atendimento deixam de funcionar 24 horas por falta de medicamento? E, principalmente, não deveria haver maior cautela na escolha de fornecedores, para se evitar o resgate de executivos com passado nebuloso?



Reportagem publicada nesta edição do Diário revela, com base em documentos, que o Paço de Mauá pretende gastar R$ 7,3 milhões de dinheiro público com duas firmas cujo proprietário, Luiz Alberto Rodrigues, era dono da CPEM, notória empresa que esteve envolvida no primeiro escândalo de repercussão nacional do PT – nos anos 1990, a companhia foi acusada de fechar contratos com prefeituras petistas sem a necessária licitação. Em um dos negócios acertados com a atual administração mauaense, a Giespp deve receber R$ 6,1 milhões por serviços tecnológicos na gestão da saúde. Já em outro, a Inmov vai embolsar R$ 1,18 milhão para fazer algo similar na “gestão urbana”.



Questionado sobre o caso, o governo mauaense optou pelo silêncio. Típico de quem não zela pela transparência com a coisa pública. A administração municipal deveria ser mais cautelosa com os gastos em época de crise financeira, encaminhando os recursos para custear o atendimento direto ao cidadão. Por que gastar dinheiro com empresários com passado desabonador enquanto milhares e milhares de mauaenses ficam sem assistência integral nas unidades de saúde? Eis questão importante que deveria ser respondida por Marcelo Oliveira, imediatamente, se ele se dignasse a prestar contas para a população que lhe elegeu em novembro de 2020.