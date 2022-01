Santos bate Rondoniense com 2 gols de Patati e avança à segunda fase da Copinha

06/01/2022 | 23:47



O Santos sofreu, mas carimbou sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Rondoniense, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, em Araraquara, com uma rodada de antecedência.

Com o resultado, o Santos chegou aos seis pontos e garantiu, no mínimo, a segunda posição do Grupo 08. A classificação só foi possível pois a Ferroviária, com os mesmos seis pontos, bateu o Operário-PR por 2 a 0 e também avançou.

Apesar de estar mais organizado do que na estreia, o Santos mostrou muitos erros técnicos e perdeu boas oportunidades de abrir o marcador. Rwan Seco chegou a marcar, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance.

O Santos tinha o favoritismo, mas o Rondoniense entrou na partida com a clara intenção de surpreender e chegou a criar. Kauã Felipe teve boa chance de inaugurar o marcador, mas acabou desperdiçando.

No segundo tempo, tudo levava a crer que o jogo terminaria em 0 a 0, mas o Santos resolveu acordar e enfim abriu o placar, aos 21 minutos. Wesley Patati fez fila na defesa adversária e rolou para Rwan Seco fazer 1 a 0.

A partir daí abriu a porteira, e os papéis se inverteram. Rwan Seco - havia desperdiçado um pênalti - cruzou na cabeça de Wesley Patati, que fez o segundo. O mesmo Patati deu números finais ao embate ao marcar um golaço, no ângulo do goleiro Caio.