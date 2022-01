Atlético-MG pede calma na busca do novo técnico: 'Temos de ser perfeccionistas'

06/01/2022 | 22:55



A diretoria do Atlético-MG vem sofrendo enorme pressão da torcida para anunciar logo um substituto do técnico Cuca. Depois da negativa de Jorge Jesus, o clube iniciou tratativas com Carlos Carvalhal, mas ainda não fechou negócio. Nesta quinta-feira à noite, o clube soltou uma nota oficial pedindo paciência aos torcedores e disse que trabalha intensamente em busca de um técnico que mantenha o clube protagonista em 2022.

"Esse é um princípio do qual não abrimos mão", afirmou o presidente Sérgio Coelho. "Por isso, faz-se necessário que sejamos perfeccionistas neste processo seletivo, para minimizar chances de erro", seguiu.

Os dirigentes ainda pediram calma com tanta especulação no dia a dia e um leque de nomes dados como "favoritos". "O Atlético esclarece que a diretoria está trabalhando incansavelmente para buscar um profissional que esteja à altura do projeto do clube, de estar entre os mais vencedores da América Latina, nos próximos anos."

Os mineiros ressaltaram que o processo não é rápido. As negociações têm tido participação direta do presidente Sérgio Coelho, do diretor de futebol Rodrigo Caetano e de Renato Salvador, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, membros do órgão colegiado que participa do processo de cogestão do clube.

"Estamos trabalhando incansavelmente", disse Rodrigo Caetano. "Não paramos um dia sequer, desde a saída do Cuca." A direção espera, até o final da próxima semana, anunciar quem assume o clube. "O Atlético deverá ter boas novas para a torcida mais apaixonada e engajada do Brasil. Vamos juntos, Massa!"