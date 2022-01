Mauá contrata empresas ligadas a escândalo do PT

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



07/01/2022 | 04:30



A Prefeitura de Mauá contratou na última terça-feira duas empresas cujos sócios têm relação com o primeiro escândalo nacional de corrupção do PT. Os documentos somam R$ 7,3 milhões e são resultado de pregão eletrônico, modalidade de licitação na qual empresas fazem propostas de preço do serviço e ganha o menor valor apresentado. O Paço é comandado pelo prefeito petista Marcelo Oliveira.

Segundo o Portal da Transparência do município, foi assinado um contrato de R$ 6,1 milhões com a Giespp (Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e Privada) para serviços tecnológicos na gestão de saúde da cidade. O documento cita a implantação de sistema informatizado e o treinamento para o seu uso. Outro contrato, no valor de R$ 1.187.035, foi celebrado com a Inmov Inteligência em Movimento. O documento cita serviço de tecnologia com o fornecimento de “solução para gestão urbana, integrando serviços, certidões, licenças e obras particulares”. Marcelo Oliveira assinou ambos os contratos. O documento relacionado à Giespp teve também a assinatura de Célia Cristina Pereira Bortoletto, secretária de Saúde da cidade. Já o contrato relacionado à Inmov foi assinado por Rômulo Cesar Fernandes, secretário de Planejamento Urbano e pré-candidato a deputado estadual pelo PT.

As duas empresas que venceram os certames têm como sócios Luiz Alberto Rodrigues e Carlos Henrique Pereira Travassos. Rodrigues foi proprietário da antiga CPEM ( Consultoria para Empresas e Municípios), empresa acusada na década de 90 de ser favorecida por administrações petistas pelo País. Parte do dinheiro recebido como pagamento por serviços teria sido repassada à sigla para financiar atividades partidárias. O caso foi denunciado pelo economista e dirigente petista Paulo de Tarso Venceslau em 1997. Comissão de ética do partido acabou por inocentar os acusados, por falta de provas, e expulsou Venceslau da sigla.

Rodrigues e Travassos também são sócios atualmente da Eicon Auditoria e Consultoria Tributária, que irá manter contrato de R$ 831 mil com a Prefeitura até abril. Os serviços, segundo o documento disponível no Portal da Transparência, são relacionados ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e à “modernização da administração tributária municipal”. Em 2007, a empresa chegou a ser investigada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo), durante a gestão do ex-prefeito Leonel Damo (MDB), por possíveis irregularidades em contrato relacionado ao programa de inteligência fiscal da cidade.

Posicionamentos

O Diário questionou a Prefeitura de Mauá se a administração da cidade possui conhecimento de que as empresas vencedoras dos pregões possuem os mesmos sócios e de que se trata de nomes ligados à antiga CPEM. Também solicitou as atas das sessões dos dois pregões relacionados e pediu mais informações sobre os serviços que devem ser prestados. O Paço não havia se pronunciado até o fechamento desta edição. Ata disponível no portal de licitações Compras BR, site particular voltado ao assunto, informa que a Inmov foi a única empresa a apresentar proposta de preço. Já o contrato de R$ 6,1 milhões assinado com a Giespp atende à área da saúde da cidade. Em dezembro, o Diário noticiou que a redução no horário de atendimento das farmácias das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Mauá gerou críticas de funcionários dos postos. Os locais deixaram de funcionar por 24 horas e passaram a ficar abertos das 8h às 18h.

Em nota conjunta, a Giespp e a Inmov afirmaram que “deverão iniciar nas próximas semanas a implantação das soluções de gestão nas áreas de saúde e obras no município, que irá gerar economia e agilidade nos processos para a administração e melhoria da qualidade de vida da população”. O texto divulgado também ressaltou que as “empresas, bem como seus sócios, não possuem processos em tramitação e nunca tiveram condenação pela Justiça, tanto que participaram e venceram, conforme prevê a legislação, as respectivas licitações no município de Mauá, assim como em mais de 150 cidades por todo o Brasil onde estão presentes com seus produtos”.