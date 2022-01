2021, o ano que (enfim) terminou

Do Diário do Grande ABC



Faz praticamente dois anos que vivemos quase o dia da marmota, como no filme O Feitiço do Tempo. Preocupações se repetem, estratégias também. Nem os medos se renovam, são os mesmos. Faz quase dois anos que vivemos entre a nostalgia e a expectativa. E o tal ‘novo normal’ nunca vem. Esperar o fim da pandemia é mais angustiante que esperar Godot. E as listas? Listas (sejam pré ou pós-tecnologia) sempre foram úteis. A de aprovados nos vestibulares faz a alegria de tantos. A de convocados, seja para o que for, premia o esforço de quem buscou. A de indicados ao Oscar exalta a arte. E o que dizer dos indicados ao Jabuti? Tanto orgulho de escritores e autores que, enfim, ganham destaque no cenário nacional. Já a de Schindler, por exemplo, salvou tantos judeus. Qual seria a sua lista preferida? Quem você deixaria de fora da sua?



Neste 2022, para além de ano novo, cabem metas e desejos de modo que possamos seguir para outro dia. Por isso, listei meus desejos (ou metas) e, também, para que o resto de nossa vida seja menos repetitivo. Não são promessas de nova dieta nem de matrícula na academia. Variam entre aquilo que é novo e aquilo que eu quero de novo (ou ‘de volta’ como se fala em Curitiba).



Mais letras de Chico, muitos versos de Vinícius, mais melodias de Tom, muito cinema em dia de semana, mais traços de Niemeyer, muito almoço gostoso e só com quem importa, mais lives de Toquinho e de Caetano, muita bossa nova na voz de João Gilberto, crônicas de Martha Medeiros todo dia, mais olhar infantil para despertar a fantasia, mais valorização de professores de todas as categorias, enaltecimento dos profissionais da saúde, mais gentileza.Nosso futuro sofreu tentativa de cancelamento. Mas, fomos à luta: resistimos, perseveramos, aprendemos e ressignificamos. E talvez tenhamos que dar passo atrás para, enfim, correr para frente.



Há muito o que fazer. Ainda estamos caminhando pela floresta em busca das migalhas deixadas para encontrar o caminho em que estaremos a salvo: do vírus e das incoerências. E não se trata de escolher entre vida e liberdade, pois, uma vez que aquela seja perdida, esta também se foi. O paradoxo é justamente essa beleza da vida, já que, para manter a liberdade, regras e restrições são necessárias. Nesses últimos dois anos, sobrevivemos. Que neste 2022, espantoso realmente espante; que miséria, injustiça e violência indignem mais do que restrições sanitárias. Que o júbilo parental se alie à felicidade marital e ao entusiasmo profissional. Bom peru de Natal pode acompanhar. Foi longa quarentena de saudade. Que possamos lembrar com carinho dos que ficaram pelo caminho e que possamos evitar novas perdas.



Candice Almeida é professora de redação e assessora pedagógica de redação no CIPP (Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento) dos colégios do Grupo Positivo.



Vacinas

Amo minha família, não quero adoecer nem que eles adoeçam de varíola, difteria, sarampo, poliomielite, meningite, gripe, Influenza, Covid etc . Por isso, #soutaradoporvacina

Ruben J. Moreira

São Caetano



Biden humilha Trump

Ao completar, ontem, um ano do horror da invasão do Capitólio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso duro, mas necessário, humilha Donald Trump. Culpa o ex-presidente e seus aliados pela invasão do Congresso. Além de chamar Trump de ‘mentiroso’, ‘perdedor’ e não respeitar resultado das urnas, Biden disse que, em razão da invasão, ‘nossa Constituição enfrentou a mais grave ameaça’. E o sentimento que vem deste discurso de Biden é que o idólatra de Trump, Jair Bolsonaro, que não respeita nossas instituições, também apoiou na cara dura suas milícias que desejavam invadir e até fechar o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal).

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Desprezível

Para andar de jet ski está tudo bem. Para curtir as férias com a família também está tudo bem. Para dar cavalo de pau no (parque) Beto Carrero, como ele mesmo disse (Política, ontem), também está tudo bem. Para trabalhar não está nada bem. Deu dor de barriga. As pessoas que não sabem o que é trabalhar realmente têm dificuldade e passam mal. Mas, ‘melhorando’, para jogar futebol com um monte de perna de pau sertanejo fica de novo tudo bem. Assim caminha o Brasil. Esse aí tem compromisso com a destruição, com a imoralidade, com o desprezo, com a maldade, com a corrupção. Ser desprezível.

Fabíula Carla Silva

Diadema



Desvio de foco

Quando sente a corda apertando o pescoço e não vê mais saída diante do tanto de confusão que provoca, os casos de corrupção, rachadinhas, familiares envolvidos em irregularidades, ministros descontrolados, atos negacionistas, enfim, quando a imprensa está no seu encalço, o presidente dá um jeito de fugir dos holofotes. Desta vez não foi diferente. Estava sendo cobrado – com razão – por não ajudar a Bahia nos seus problemas de alagamentos e mortes, mas bastou inventar uma dor de barriga, que teria sido causada por camarão – é chamar o povo de burro. Absurdo! –, que o desprezo dele pela população da Bahia sumiu da mídia. Ele é o pior presidente que o Brasil já teve, mas sua equipe de marketing é ótima.

Bernardo Luís Neto

Ribeirão Pires



Antes do camarão

O tribunal da internet é implacável, porém, justo. Vários foram os comentários sobre a situação do ‘mico’. Teve sugestão para chamar a Nise Yamaguchi e o Osmar Terra. E que fosse feita uma consulta pública sobre o tratamento.

João Jorge Costa

Mauá



Portos

O irresponsável Jair Bolsonaro, ao decidir reajustar salários somente dos policiais federais, ao custo anual de R$ 1,7 bilhão, promove verdadeira revolta, porque demonstra desprezo com o restante do funcionalismo público federal. Este presidente, que não tem olhar e respeito pelo Brasil, colhe o resultado da operação padrão dos servidores nos portos, que está prejudicando as nossas exportações, e também dos produtos importados pelas nossas empresas, que não são liberados de forma agilizada. E para piorar, milhares de caminhoneiros vão ficar parados nos portos e perder novos fretamentos. O que se constata é que o Planalto está promovendo verdadeiro desmonte em áreas importantes da máquina pública. Porque centenas de funcionários qualificados estão entregando seus cargos, como já vem ocorrendo na educação e saúde. Agora, também na Receita Federal, e no Banco Central, que, inclusive, prometem paralisação nos próximos dias. Ou seja, Bolsonaro não governa, destrói a esperança dos brasileiros.

Paulo Davi

São Carlos (SP)