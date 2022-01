Brasil chega a 67,48% da população com vacinação completa contra a covid-19

06/01/2022 | 21:48



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta nesta quinta-feira, 6, a 161.560.434, o equivalente a 75,74% da população total.

Nas últimas 24 horas, 60.303 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e do Distrito Federal.

Entre os mais de 161 milhões de vacinados, 143,9 milhões receberam a segunda dose, o que representa 67,48% da população com a imunização completa contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas, 143,8 mil pessoas receberam a 2ª dose. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (567.550), o Brasil administrou 773.452 doses nesta quinta.

Com dados ainda afetados pelo ataque hacker ao Ministério da Saúde, os Estados do Amapá, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro estão sem informações do avanço da vacinação. Mato Grosso e Alagoas não atualizaram vacinas, assim como Acre, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul e Tocantins.