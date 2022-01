Elenco do Palmeiras treina com bola e tem reunião com Leila Pereira

06/01/2022 | 18:59



O segundo dia de atividades no Palmeiras, após a reapresentação do elenco, já contou com treino com bola, trabalhos em dois períodos e uma reunião com a presidente Leila Pereira. O time fará sua estreia na temporada no dia 23, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

A quinta-feira começou para os jogadores com uma conversa com a nova presidente do clube, ainda nos vestiários. Ela deu as boas-vindas aos atletas. Na quarta, já havia feito o mesmo com a comissão técnica, membros da diretoria e demais funcionários do clube.

Os atletas voltaram das férias na quarta. Na ocasião, iniciaram os testes e exames de pré-temporada. Cinco deles foram afastados logo na chegada porque testaram positivo para a covid-19: o goleiro Weverton, os meio-campistas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes.

Após a conversa com Leila, os jogadores foram a campo para trabalhos físicos e técnicos sob o comando do técnico Abel Ferreira. Eles começaram com um circuito funcional e um treino de força e potência na sala de musculação. Depois foram para o gramado para tiros de corrida, trotes com condução de bola e troca de passes. Em seguida, Abel orientou atividade de enfrentamento de quatro contra três, em ataque contra defesa.

A avaliação inicial do departamento físico do Palmeiras é de que os jogadores voltaram em bom estado físico para a pré-temporada. "Os jogadores se apresentaram bem, de acordo com as respostas das avaliações médicas e físicas que foram feitas ontem (quarta). Através desses números, conseguimos individualizar e incrementar as cargas dos processos de força neuromuscular e resistência, tudo integrado aos treinos com bola. O que ajudou é que a partir do 15º dia de férias todos começaram atividades que já conseguimos monitorar, mesmo à distância", comentou o preparador físico Marco Aurélio Schiavo.

"Hoje começamos a retomada do treinamento de força e conseguimos trazer para o campo e integrar ao trabalho técnico com bola, tentando ao máximo potencializar a condição física dos atletas dentro do trabalho da comissão. Foi bem feliz a apresentação devido ao cuidado que cada um teve, o que pode nos auxiliar a pular etapas e antecipar o pico de performance, monitorando o dia a dia e individualizando as cargas para tirar o melhor de cada um", disse o especialista.