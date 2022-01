Empregados da Eletrobras voltam ao teletrabalho após novos casos de covid-19

06/01/2022 | 18:49



A Eletrobras decidiu retornar ao teletrabalho após o registro de nove novos casos de covid-19 entre seus empregados, terceirizados e estagiários, e mais nove casos suspeitos, uma medida que já havia sido tomada no final do ano passado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo comunicado interno a que o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, "dado o crescente número de casos de covid-19 e Influenza no município do Rio de Janeiro, a diretoria executiva determinou que todos os colaboradores retornem ao regime de teletrabalho. A decisão, de caráter excepcional, é válida a partir de hoje , 6, até o dia 21 de janeiro".

Conforme a estatal, o limite de casos estipulado para a decisão é de 10 casos de contaminações na empresa.

Os empregados da Eletrobras já haviam conseguido na Justiça o direito de não assinar um documento imposto pela holding para quem não se sente seguro de voltar ao trabalho presencial na segunda-feira, 3. Esta já é a sexta liminar obtida pela categoria contra a volta às instalações da empresa desde o início da pandemia de covid-19.

Segundo o Boletim de Monitoramento do covid-19 do Ministério de Minas e Energia, descontinuado pelo ministério desde meados de dezembro de 2021, 3.638 dos 10.872 empregados da Eletrobras foram contaminados na pandemia e 36 morreram, marca inferior apenas aos 59 trabalhadores da Petrobras mortos pela doença.