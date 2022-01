Conass diz que País tem 35.826 casos de covid, maior número desde 22 de setembro

06/01/2022 | 18:32



O Brasil registrou, entre a quarta-feira, 5, e esta quinta-feira, 35.826 novos casos de covid-19 em 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta dia 6 de janeiro. Com o avanço da variante Ômicron, o número diário de registros é o maior desde 22 de setembro de 2021, quando foram computados 36.473 casos.

Em relação aos dados de uma semana atrás houve aumento de 167,2% no número de novos registros. Em 30 de dezembro, foram 13.405 novos casos.

Com isso, a média móvel de novos registros nos últimos sete dias atingiu 15.670, a maior desde 6 de outubro de 2021, quando a média móvel de sete dias ficou em 16.755 casos. O total de casos de covid-19 chega a 22.386.930 desde o início da pandemia.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 128 óbitos causados pela covid-19 no período e o País acumula 619.641 vidas perdidas para a doença.