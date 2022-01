FGV publicará no dia 11 índice de preços que mensura custo do aluguel residencial

06/01/2022 | 18:07



O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) informou que passará a publicar, a partir de 11 de janeiro, um novo índice de preços que mensura o custo do aluguel residencial, o Índice de Variação de Preços de Aluguéis Residenciais (Ivar/FGV). O indicador terá periodicidade mensal, sendo publicado no portal do Ibre/FGV, às 8 horas.

O novo indicador é calculado com base em dados coletados de contratos assinados por inquilinos e locatários de quatro capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte.

As informações são obtidas pela FGV com empresas administradoras de imóveis.

"O objetivo é medir a evolução dos preços e preencher uma lacuna nas estatísticas nacionais nesse nicho. O índice utiliza valores negociados dos aluguéis em vez de dados de anúncios como base de cálculo. Fazem parte dados como os valores dos contratos novos e dos reajustes de contratos existentes, além das características de cada imóvel. A metodologia estatística empregada permite a mensuração robusta da variação média dos aluguéis ao longo do tempo, refletindo melhor o cenário -- oferta e demanda -- do mercado de locação de imóveis residenciais", explicou a FGV, em nota distribuída à imprensa.