Chile começará a aplicar 4ª dose da vacina contra covid-19 no dia 10

06/01/2022 | 17:37



A partir da próxima segunda-feira, 10, o governo do Chile iniciará a aplicação da quarta dose de vacina contra a covid-19, informou o presidente chileno, Sebastián Piñera. Ainda que tenha havido uma pequena e constante alta no número de casos confirmados no país, o Chile mantém os novos contágios sob controle, informa a Associated Press.

A segunda dose de reforço estará disponível para pessoas imunossuprimas, no primeiro momento.

A vacinação em massa se dará a partir de 7 de fevereiro, para pessoas com mais de 55 anos que tenha completado seis meses desde sua dose anterior.