GCM de Mauá detém três adolescentes e recupera automóvel no Jardim Oratório

Do Diário do Grande ABC



06/01/2022 | 17:26



Três adolescentes que assaltaram um motorista de aplicativo foram detidos na noite desta quarta-feira (05), pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá. Os guardas recuperaram o veículo em poder dos jovens e os encaminharam até o 1º DP da cidade.

Uma viatura da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) patrulhava ruas da cidade quando foi abordada pelo motorista de aplicativo, que informou aos guardas o ocorrido.

Segundo a vítima, por volta das 21h ela atendeu uma solicitação de corrida. Logo após embarcarem no carro, os três jovens anunciaram o assalto, sendo que um deles ameaçou o motorista com uma arma de fogo. Ele foi liberado logo em seguida, sem o celular.

Com as informações do ocorrido e as características dos suspeitos, a ROMU encontrou os três adolescentes próximo ao veículo na região do Jardim Oratório, por volta das 23h. Os guardas encontraram pertences da vítima e um simulacro de arma de fogo. Os jovens, de 14, 16 e 17 anos, foram detidos e confessaram o crime na delegacia.