Santos estende contrato com mais um patrocinador até o fim do ano

06/01/2022 | 17:19



A direção do Santos renovou mais um vínculo de patrocínio nesta quinta-feira. O clube chegou a um acordo com a Kodilar para estender o vínculo até 31 de dezembro deste ano. A parceria com a empresa do ramo alimentício começou em novembro de 2018.

Com o acerto, a marca da empresa seguirá estampando os meiões do uniforme profissional masculino e as camisas de treino. Além disso, o clube vai exibir a marca nas entrevistas coletivas, redes sociais e ativações de marketing em dias de jogos.

"Mais do que manter uma grande empresa como a Kodilar no Santos, essa renovação reforça a confiabilidade do clube no mercado. Ficamos felizes em ter essa empresa, que tanto investe no nosso esporte e desenvolve produtos visando a qualidade de vida, junto conosco por mais uma temporada", diz o presidente do Santos, Andres Rueda.

O diretor-presidente da Kodilar, Wagner Zacharias, também exaltou o acordo. "A parceria com o Santos está sendo muito produtiva para a nossa empresa. Por isso, estamos renovando o patrocínio. A exposição com uma marca centenária como o Santos, transfere credibilidade para a Kodilar."

A diretoria santista vem apresentado novos acordos e renovações com parceiros e apoiadores nos últimos meses. Em setembro do ano passado, renovou com a Brahma por três anos. Dois meses depois, fez acordo com a Binance, uma corretora de ativos digitais. Também fez parceria com empresas para aumentar o número de sócios-torcedores. E, em dezembro, renovou os contratos da Philco e da Kicaldo, ambos por dois anos.