Antonia Fontenelle revela reação ao ser chamada de xenofóbica por Juliette: Quando eu vi, contei até três e pensei me f***u

06/01/2022 | 17:10



Antonia Fontenelle está quase sempre envolvida em polêmicas! A mais recente, inclusive, envolveu a campeã do BBB21, Juliette Freire. Em entrevista para o Podcast Ticaracaticast, a apresentadora contou como reagiu ao ser chamada de xenofóbica pela influenciadora.

Caso você não esteja por dentro da história, Fontenelle usou o termo paraibada ao se referir ao Dj Ivis e acabou iniciando uma troca de farpas pública com Juliette.

- Eu fiquei revoltada de ver aquelas cenas daquele DJ, que foi preso e agora está solto, batendo na mulher. Vi as cenas e fiquei p *** da vida e eu sempre peco pela forma e não pelo conteúdo. Peco pelo meu senso de Justiça e eu falei: Esse cara não pode ganhar um dinheiro a mais que já vem fazendo paraibada. Não aconteceu nada e aí vem a bonita do BBB e diz que essas coisas magoam a gente e é xenofobia. Quando eu vi, contei até três e pense 'me f***u.

Antonia ainda argumentou que diversas personalidades usam paraíba no nome e, nem por isso, são acusadas de xenofobia. Ela deu o exemplo da jogadora de vôlei Mari Paraíba e do atacante do Atlético Mineiro Hulk Paraíba.

- O pior que alguns dias depois da confusão, um seguidor me mandou um vídeo da Juliette lá na Paraíba: Oi, gente. Estou aqui paraibando! Ué? Isso pode? E aí quem responde por crime de xenofobia?

Eita!