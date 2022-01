3 passeios incríveis por vinícolas na América do Sul

Redação

Do Rota de Férias



06/01/2022 | 16:55



Após um jejum de quase dois anos, vinícolas na América do Sul voltaram a receber visitantes, abrindo suas portas para degustações e passeios em cenários exuberantes. Abaixo, veja sugestões no Chile, na Argentina e no Uruguai para aproveitar as férias de verão.

Vinícolas na América do Sul

Viña Don Melchor, Pirque, Chile

Viña Don Melchor, que a partir de 2019 tornou-se braço independente da tradicional Concha Y Toro, é uma das maiores referências em vinhos de excelência. Recentemente, o local retomou a Don Melchor’s Collector Experience, uma imersão completa no fascinante universo deste emblemático e premiado vinho chileno. Assim, amantes de um grande Cabernet Sauvignon poderão explorar as origens e o delicado processo por trás da produção de Don Melchor, vinho cuja safra 2018 atingiu 100 pontos na análise do famoso crítico James Suckling.

Tudo começa com um passeio pelos 22 hectares do jardim da residência de verão do fundador da vinícola, Melchor de Concha y Toro. Ali, visitantes podem desfrutar dos jardins criados pelo designer francês Guillaume Renner (que contam com espécies de todo o mundo e ainda viver uma experiência na casa de veraneio da família, que se mantém fiel ao estilo original, da segunda metade do século 19. Em seguida, é hora de explorar a histórica adega, que data de meados do século 19, onde o icônico vinho Don Melchor envelhece em barris de carvalho francês.

Com tempo aproximado de 90 minutos e custo de US$ 180 por pessoa (é necessário reservar), a experiência inclui tour privado, passeio pelos jardins da casa de verão, degustação de três vinhos das exclusivas parcelas de Don Melchor, oportunidade de ver o processo de mixagens de algumas parcelas de Don Melchor, degustação da safra atual do vinho e visita à Sala da Coleção Don Melchor.

Bodega Trivento, Maipu, Argentina

Estabelecida em Maipú pela Viña Concha e Toro Family of Wineries, a Bodega Trivento se posicionou como uma das principais companhias exportadoras, com operações em todo o mundo e epicentro no mercado britânico.

Há vários tipos de visitas guiadas. Uma delas começa no vinhedo e continua pela adega, onde se mostra o processo de vinificação e criação em roble. Para finalizar, o guia da visita dirige uma degustação de vinhos no Espaço de Arte e Turismo. São degustados rótulos das linhas Trivent Reserve, Amado Sur, Trivento Golden Reserve, Trivento Brut Nature.

O passeio dura 1h15 e custa US$ 120 dólares. Há também a degustações Vertical Malbec, com duração de 1h30 minutos e valor de US$ 150 dólares.

Há também um tour que combina vinho e chocolate. A experiência convida a descobrir a maravilhosa sintonia de aromas, texturas e sabores desta harmonização. Ela inclui a visita guiada standard e prova de chocolates, com duração de 2 horas ao custo de US$ 200.

Para os mais radicais, vale a pena fazer o passeio de bicicleta com degustação depois, ao preço de US$ 300 dólares e com 2h30 de duração.

Seguro viagem América do Sul – Acesse o Seguros Promo, consulte os melhores preços e use o cupom ROTADEFERIAS5 para ganhar 5% de desconto.

Viña Eden, Punta del Este, Uruguai

Inaugurada há 5 anos, Viña Eden fica na panorâmica Ruta 12, que nasce no Atlântico e segue entre montanhas de beleza inigualável. Fruto do sonho de seus fundadores de viver no campo de forma sustentável, cultivar a terra e elaborar vinhos de alta qualidade, é a única do Uruguai em uma montanha, cuja cave é encrustada em sua rocha.

Viña Eden optou por produzir em pequena escala, mas utilizando-se da mais moderna tecnologia disponível para criar tintos, brancos e espumantes naturais. São quatro vinhos produzidos: Tannat Reserva, Chardonnay, Espumante e um Gran Reserva.

O edifício lembra uma escultura na encosta do Cerro Negro, guardando similaridade com as próprias formas da montanha. Com maravilhosas vistas para o vale, o Cerro de los Caracoles e para os vinhedos, o restaurante da Viña prioriza ingredientes locais em sua carta, oferecendo produtos orgânicos de sua horta e de pequenos agricultores da região. Aberto durante todo o ano, o local também se destaca com degustações de vinhos e tapas, além de visitas guiadas pela vinícola e pelos vinhedos (em veículos elétricos e segways).

O programa Escapada Viña Eden tem duração de 2h30 e custa a partir de US$ 193, para um mínimo de duas pessoas. Ele inclui menu com três tempos e quatro taças de vinho, uma garrafa de vinho para levar e visita guiada em carros elétricos para conhecer os métodos de produção da vinícola.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de programar uma viagem para conhecer vinícolas na América do Sul, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.