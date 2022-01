Após susto em avião, Maiara fala sobre presença de Marília Mendonça

06/01/2022 | 16:10



Na noite da última terça-feira, dia 4, Maiara passou um susto após o avião em que ela estava colidir com um pássaro e um pouso de precaução precisar ser feito. Depois do ocorrido, ela compartilhou no Instagram um vídeo animado com a irmã e dupla Maraisa.

- Gente, vou te falar, 2022 já começou com grandes emoções. A Maiara já começou passando susto em nós.

Em seguida, a sertaneja agradeceu a preocupação dos fãs e afirmou que estava tudo certo. Na noite da última quarta-feira, dia 5, a dupla realizou um show que seria de Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 após um acidente de avião. Agradecendo a participação no show, que arrecadou 800 mil reais para o Hospital do Amor, ela lembrou da amiga.

Os acontecimentos da vida... A cada dia que passa... Vem me mostrado mais que a gente só veio nessa terra pra fazer o bem e levar amor por onde passa. Obrigada @hospitaldeamor por nos dar a honra de cumprir o show da nossa gigante @mariliamendoncacantora que hoje arrecadou sozinha mais de 800 mil reais para o hospital! Mulher generosa que sempre servirá de inspiração pra nós! Nunca pensou só nela... Pensando sempre no bem estar de todos! Maravilhosa... Que saudade e que orgulho de você!!!