Chanceler do Irã diz que negociações por acordo nuclear estão no 'caminho certo'

06/01/2022 | 15:17



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, afirmou nesta quinta-feira, 6, que as negociações com potencias ocidentais para a revitalização do acordo nuclear, em Viena, na Áustria, estão "no caminho certo".

Em publicação no Twitter, o chanceler disse que as iniciativas do país persa trouxeram às conversas uma "atmosfera construtiva". "Cabe agora ao lado ocidental mostrar boa fé e compromisso com um bom acordo", escreveu.

Na mais recente rodada de negociações, os iranianos têm buscado insistir que a retirada das sanções dos Estados Unidos contra o país é pré-requisito indispensável para qualquer eventual entendimento.

Washington, por sua vez, quer que Teerã reduza os esforços de enriquecimento de urânio primeiro.